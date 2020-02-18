«Я квартиру приобрела без всякой помощи»: Феофилактова гордится покупкой жилья на свои деньги

Бывшая участница проекта «Дом-2» Евгения Феофилактова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что она безумно гордится тем фактом, что смогла приобрести квартиру без посторонней помощи. Она купила ее на свои деньги.

«Для меня самое дорогое, что у меня есть – это квартира. Я квартиру приобрела без всякой помощи. Но стоимость ее я говорить не хочу. Что касается одежды… Сложно сказать. Я даже сегодня нашопилась на огромную сумму. Это у меня болезнь. Шмотки – это обычные вещи. Я никогда не предавала им ценности. Конечно, много трачу денег на одежду. Я вообще такой человек, но все-таки не сумасшедшая в этом деле». Евгения Феофилактова

Отметим, что ранее певица Ирина Дубцова рассказала, что однажды ей подарили крокодиловую сумку, стоимость которой 35 тысяч евро. При этом она верит, что самый дорогой подарок, который ей сделают, все-таки еще впереди.

Между тем модель и жена футболиста Павла Погребняка Мария рассказала, что для нее самый дорогой подарок — это обручальное кольцо от мужа. Супруг, надо отметить, не поскупился. Дел в том, что кольцо с бриллиантом десять карат.