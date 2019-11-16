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Евгения Феофилактова намекнула на скорую свадьбу с ливанским бизнесменом

Еще недавно звезда «Дома-2» призналась Teleprogramma.pro, что не торопит события.

Евгения Феофилактова намекнула на скорую свадьбу с ливанским бизнесменом
Евгения Феофилактова. Фото: instagram.com/evgeniyafeofilaktova

Евгения Феофилактова совсем недавно рассказала о новом возлюбленном. Им стал предприниматель из Ливана по имени Маджид. В интервью Teleprogramma.pro бывшая звезда проекта «Дом-2» признавалась, что новый бойфренд сам настаивал на том, чтобы раскрыть их отношения. Однако Евгения тогда добавила, что не хочет торопить события и жениться в ближайшее время. Она признавалась, что осторожна в этих вопросах, хотя предложение от Маджида уже получила. 

Тем не менее, среди поклонников поползли слухи о том, что Евгения уже сочеталась браком. Подписчики Феофилактовой обратили внимание на то, что девушка стала называть своего возлюбленного «мой муж», подписывая фотографии в соцсетях. 

Кроме того, девушка рассказала в своем микроблоге о планах сыграть свадьбу в Москве. Однако не совсем понятно, являлось ли это сообщение шуткой. Так или иначе, Евгения наверняка сообщит о последних событиях многочисленным поклонникам, которые уже начали желать ей счастья. 

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Евгения Феофилактова намекнула на скорую свадьбу с ливанским бизнесменом
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