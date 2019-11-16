Евгения Феофилактова намекнула на скорую свадьбу с ливанским бизнесменом

Евгения Феофилактова совсем недавно рассказала о новом возлюбленном. Им стал предприниматель из Ливана по имени Маджид. В интервью Teleprogramma.pro бывшая звезда проекта «Дом-2» признавалась, что новый бойфренд сам настаивал на том, чтобы раскрыть их отношения. Однако Евгения тогда добавила, что не хочет торопить события и жениться в ближайшее время. Она признавалась, что осторожна в этих вопросах, хотя предложение от Маджида уже получила.

Тем не менее, среди поклонников поползли слухи о том, что Евгения уже сочеталась браком. Подписчики Феофилактовой обратили внимание на то, что девушка стала называть своего возлюбленного «мой муж», подписывая фотографии в соцсетях.

Кроме того, девушка рассказала в своем микроблоге о планах сыграть свадьбу в Москве. Однако не совсем понятно, являлось ли это сообщение шуткой. Так или иначе, Евгения наверняка сообщит о последних событиях многочисленным поклонникам, которые уже начали желать ей счастья.