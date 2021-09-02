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Придется раскошелиться: Сотникова озвучила цены на занятия в своей школе фигурного катания

Олимпийская чемпионка после завершения карьеры решила стать тренером.

Придется раскошелиться: Сотникова озвучила цены на занятия в своей школе фигурного катания
Аделина Сотникова. Фото: Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном фигурном катании Аделина Сотникова в сторис Instagram ответила на вопросы своих поклонников.

Цены в школе Аделины Сотниковой
Цены в школе Аделины Сотниковой. Фото: instagram.com/adelina_sotnikova14/

Один из них поинтересовался, сколько стоит обучение в школе фигурного катания Аделины Сотниковой. Фигуристка в ответ разместила информацию с ценами.

В группе «Соточка», где занимаются ребята 2014–2017 годов рождения, стоимость обучения стартует от 12 тысяч рублей в месяц. Это 18 часов льда и столько же времени тренировок в зале.

Самое дешевое обучение в группе «Сотка Family». Здесь за 24 часа занятий (лед плюс зал) придется отдать минимум восемь тысяч рублей в месяц. В некоторых же группах обучение стоит 45–55 тысяч рублей.

Напомним, что Аделина Сотникова была вынуждена завершить карьеру из-за проблем со здоровьем. Об этом она объявила в эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» на канале «Россия 1» несколько лет назад.

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