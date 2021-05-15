«Федерация не может включать их в состав за имя»: Сотникова – о Загитовой и Медведевой

По словам олимпийской чемпионки, она и сама не попадала в состав, когда пропускала сезон.

Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию среди женщин Аделина Сотникова заявила, что не включение в состав сборной на следующий олимпийский сезон Алины Загитовой и Евгении Медведевой — нормальная практика. Она и сама проходила через подобное.

«Если фигуристка год не выступает, у нее нет рейтинга, нет практики. Федерация не может включать их в состав за имя, потому что у нас сейчас сборная и так очень сильная. Ни у тренеров, ни у фигуристов нет такого: «О боже, их не включили в состав. Как так? Это же Медведева и Загитова!» Аделина Сотникова

По словам Аделины Сотниковой, если звезды российской сборной прошлых лет хотят быть в обойме национальной команды, то должны на деле доказывать свой высокий уровень. Сама она пока не может сказать, реально ли девушкам снова стать лучшими в стране. По себе она знает, что это будет сделать очень нелегко. Все, как она выразилась, в данном вопросе зависит от человека и его желаний, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Алина Загитова и Евгения Медведева не были включены в состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон, который будет олимпийским. Медведева уже заявила, что продолжит тренировки и постарается вернуться в сборную. Загитова пока комментариев не давала.

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