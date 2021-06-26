«Жизнь не обязана давать то, чего ждем»: Сотникова в просвечивающем топе засветила спортивную грудь

Олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном разряде по фигурному катанию 24-летняя Аделина Сотникова в Instagram разместила красивый кадр. На фотографии она запечатлена в просвечивающем топе. Можно без проблем рассмотреть ее спортивную подкаченную грудь, которая способна взбудоражить любого мужчину.

«Жизнь не обязана давать нам то, чего мы ждем. Надо брать то, что она дает, и быть благодарным уже за то, что это так. Расскажите мне какие ваши любимые книги, авторы? Посоветуйте прочитать что-нибудь интересное, захватывающие, чтобы нельзя было оторваться от книги». Аделина Сотникова

«Аделиночка, ты просто прелесть! Фигурка на загляденье», «Красота внеземных масштабов. Очень красивая девочка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что из-за проблем со здоровьем Аделина Сотникова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру. Сейчас она пробует себя, в том числе, на тренерском мостике.

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