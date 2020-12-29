«Я бы не спешила петь дифирамбы прямо сейчас»: Сотникова попросила не возвышать учениц Тутберидзе

Как отметила олимпийская чемпионка, есть и другие гениальные фигуристки.

Олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном катании Аделина Сотникова заявила, что ученицы тренера Этери Тутберидзе, конечно, уникальны и гениальны, но возвышать их на фоне остальных фигуристок все-таки не стоит.

«Я бы не спешила петь дифирамбы прямо сейчас. Эти и другие фигуристки гениальные, делают то, что никто не делал до них, они пахари, которые не похожи друг на друга. Я вообще всегда затрудняюсь выделить кого-то одного». Аделина Сотникова

Как отметила Сотникова, которая пробует себя как детский тренер, она пока воздержится от посещения мастер-классов Этери Тутберидзе. По ее словам, ей комфортно работается в своей колее. При этом олимпийская чемпионка без ума от катания чемпионки Европы 2020 года Алены Косторной. Она ей нравится своими высокими прыжками и идеальным катанием, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что Аделина Сотникова после победы на Олимпиаде ушла в тень. Она была вынуждена год назад завершить свою профессиональную карьеру из-за травм.

Смотрите также: