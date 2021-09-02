Роман в Instagram: как на самом деле познакомились принц Гарри и Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри познакомились в 2016 году благодаря общей подруге Вайолет фон Вестенхольц. Известно, что перед встречей с принцем актриса спросила у знакомой: «Он хоть милый?» На самом деле, по словам королевского комментатора Кэти Николл, которая снялась в новом документальном фильме Channel 5 о Меган Маркл, пара провела небольшое расследование в Instagram, прежде чем познакомиться.

«Как ни удивительно, но их роман начался в Instagram. Меган и Гарри просматривали микроблоги друг друга. И им понравилось то, что они увидели. А уже после этого их действительно свела Вайолет», — пишет Express.

Напомним, принц Гарри сделал предложение Меган Маркл в ноябре 2017-го, спустя чуть более года после знакомства. В мае 2018-го они стали супругами, а в начале июня этого года — дважды родителями.

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