Еда на вынос: как Меган Маркл и принц Гарри отпраздновали свою годовщину

Меган Маркл и принц Гарри познакомились в Лондоне в 2016 году. Роман развивался так стремительно, что спустя чуть больше года завидный британский холостяк решил жениться. Их свадьба состоялась в Лондоне в мае 2018-го, а спустя почти два года герцоги Сассекские решили начать все с чистого листа, отказались от королевских обязанностей и уехали жить в США.

В последний день августа журналисты Омид Скоби и Кэролайн Дюранд выпустят новое, дополненное издание биографической книги «В поисках свободы» о жизни герцогов Сассекских. На страницах издания появятся новые подробности жизни мятежной пары. Писателям удалось узнать, как Меган и Гарри отметили свою вторую годовщину совместной жизни.

«Этот день они завершили мексиканской едой, которую заказали на вынос в одном из популярных ресторанов, и порцией коктейля «Маргарита», — цитирует авторов Town and Country.

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Напомним, в начале лета этого года герцоги Сассекские стали родителями во второй раз. 4 июня у них родилась дочь Лилибет Диана.

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