Спа-центр и великолепный интерьер: вся правда о новом доме Меган Маркл и принца Гарри

В прошлом году Меган Маркл и принц Гарри переехали в США и купили свой дом в Монтесито. Его цена составила 11 миллионов фунтов стерлингов, и куплен он был в ипотеку. Особняк с девятью спальнями и 16 ванными комнатами располагается на площади 7,4 акра.

Территория дома ограждена забором и двойными воротами для полной конфиденциальности, а на территории располагаются игровые площадки для Арчи и теперь уже Лилибет. Помимо этого, у Сассекских есть собственный спа-центр с сухой сауной, а на улице — бассейн с летней кухней. Интерьер дома выполнен в нейтральных тонах с некоторыми штрихами, которые любит Меган Маркл. Например, это расставленные в комнатах большие свечи и сложенные пачкой книги для декораций. Об этом пишет Hello!.

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Напомним, Меган Маркл и принц Гарри отказались исполнять королевские обязанности в прошлом году. В январе они отправили в Букингемский дворец официальное письмо, в котором подтвердили свои намерения.

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