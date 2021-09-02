«Какая пошлость!»: Глюкоза в купальнике эффектно повиляла бедрами в новом клипе

Глюкоза представит фанатам новый клип. Его премьера состоится 3 сентября, а пока в своем микроблоге артистка поделилась кадрами из него. В объективе камеры она танцевала в ярко-желтом купальнике, эффектно виляя бедрами.

«Продлим лето? Премьера уже 3 сентября», — написала Глюкоза.

Некоторым фанатам понравился клип, другие сочли его слишком откровенным.

«Огнище! Какая пошлость! Классная! Красотка как всегда», — писали пользователи Сети.

Напомним, 35-летня артистка более 14 лет назад артистка вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, родила двух дочек и продолжает творческую карьеру. Она не только выпускает новые треки, но и снимается в кино. Так, недавно проходили съемки комедии Александра Реввы «Бабушка легкого поведения-3», где Наташа Ионова играет одну из главных ролей.

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