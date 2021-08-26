«Купальник привлек внимание»: Глюкоза в откровенном монокини не скрыла свои «прелести»

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, долгое время скрывала свою личность. Тогда она только начинала карьеру певицы. Однако теперь ее знают, как исполнительницу хита «Невеста» и актрису, так как она регулярно играет в кино роковых красоток. Не так давно артистка отпраздновала свое 35-летие. Но стоит отметить, что выглядит она гораздо моложе своих лет.

Этим летом Глюкоза отдохнула в Испании. Она взяла с собой множество нарядов и не забыла про пляжные образы. Мама двоих детей без стеснения оголяется на камеру. На этот раз она устроила смелую фотосессию у бассейна. Певица предстала в купальнике с открытыми боками на завязках. Монокини цвета фуксии визуально удлинило ноги за счет открытых бедер и скрыло область живота. Артистка показала достоинства своей фигуры.

Поклонники были сражены тем, как выглядит певица. Глюкоза получила массу комплиментов. Стоит отметить, что раньше ее не раз критиковали за полуобнаженный вид, но звезда не обращает внимание на хейтеров. «Вот это фигура! Вы с каждым годом все лучше и лучше», «Купальник привлек внимание», «Просто безупречная», «Ноги длиннее пальм», «Талия просто аномально тонкая», — прокомментировали пост подписчики.

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