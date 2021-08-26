«Уф!»: Глюкоза в купальнике изумила фанатов обвисшей грудью

Глюкоза, она же Наталья Ионова, – одна из немногих артисток российского шоу-бизнеса, кто может похвастаться крепким браком. Более 14 лет назад она вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, родила двух дочек и продолжает творческую карьеру. Наталья не только выпускает новые треки, но и снимается в кино. Так, она стала звездой комедии Александра Реввы «Бабушка легкого поведения», где сыграла одну из главных ролей.

В своем Instagram Глюкоза делится моментами личной жизни и пикантными снимками. Ее подтянутое тело и самые разнообразные купальники вызывают восторг у фанатов, однако на этот раз Ионова предстала в не самом выгодном ракурсе. Фанаты отметили, что она по-прежнему красива, но грудь артистки потеряла форму.

больше по теме Глюкоза в обтягивающем боди похвасталась физической формой Исполнительница занялась йогой.

«Уф! Огонь! Как всегда бомба! Что с грудью?! Интересно получилось!», — писали пользователи Сети.

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