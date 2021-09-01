Виктория Дайнеко дополнила аутфит в стиле «тотальный черный» высочайшими ботфортами

На личной странице исполнительницы Виктории Дайнеко появилась фотография с концерта Måneskin. Примечательно, что выступления итальянской рок-группы знаменитость выбрала образ в стиле «тотал блэк».

Дайнеко в кроп-топе и лосинах черного цвета дополнила аутфит коротким жакетом с массивными плечиками. Каскад из серебристых нитей украсил пиджак, а высокие сапоги из кожи подчеркнули длинные ножки артистки. Ботфорты Виктории обтянули ножку певицы до середины бедра. Дайнеко завершила образ маленькой черной сумочкой на тонкой цепочке.

«Вчера заметила, что надевала этот жакет от моего талантливейшего Арута Арустамяна в день финала Евровидения и вот вчера на первое выступление Måneskin. Удивительное совпадение», — призналась Виктория.

Поклонники Виктории остались в восторге от образа артистки. Они оставили комментариях под фото множество комплиментов:

«Королева, Ваше Величество, Вы очень стильная и красивая», «Образ огонь», «Такая ты симпатичная», «Тебе идет такой стиль», «Просто красотка», «Вика, вы прекрасны».

Напомним, ранее Виктория Дайнеко похвасталась образом для презентации нового аромата Dior. Артистка сочетала рубашку с модным воротничком Клодин и юбку с завышенной талией.

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