Виктория Дайнеко в черном костюме с переливающейся бахромой вышла на сцену премии RU.TV

Артистка Виктория Дайнеко продемонстрировала сверкающий наряд на премии RU.TV. Видео с церемонии артистка опубликовала на своей странице.

Виктория показала брюки цвета мокрого асфальта, которые подчеркнули фигуру исполнительницы. Также для музыкальной премии Дайнеко выбрала кроп-топ с декольте и укороченный пиджак. Именно он стал главным украшением образа знаменитости. Серебристые заклепки и струящаяся бахрома — все это сочетал в себе жакет. Яркими получились плечики наряда, напоминающие крылья ангела.

Дайнеко встала на высокий каблук. Лакированные лодочки перекликались с идеально гладкой прической девушки. Виктория собрала волосы в высокий хвост. Губы певица подчеркнула алой помадой. Такой цвет стал акцентным на фоне темного костюма артистки.

«Великолепная, красивая и очень-очень мелодичная Виктория», «Очень качественно пошит костюм», «Вика, как ты прекрасна», «Великолепная», «Виктория хороша», «Шикарная королева», — восхитились образом певицы ее поклонники.

Напомним, премия музыкального канала RU.TV в этом году была юбилейной. Кстати, один из призовых самоваров десятой церемонии от телеканала забрал музыкант Дима Билан.

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