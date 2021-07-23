«Великолепный наряд»: Виктория Дайнеко появилась на премьере фильма в юбке с завышенной талией

В одной из последних публикаций личного микроблога артистки Виктории Дайнеко появилось фото исполнительницы в черно-белом наряде. Примечательно, что такой строгий образ певица разбавила акцентной сумкой.

Дайнеко подобрала яркий аксессуар красного цвета. Квадратная сумка с разноцветной мягкой ручкой стала заметным пятном в аутфите Виктории. Исполнительница надела рубашку белоснежного оттенка. Знаменитость дополнила классическую блузку с рукавами-буфами и V-образным вырезом юбкой с завышенной талией. У изделия из черной плотной ткани был широкой поясок, напоминающий корсет. Дайнеко не стала зашнуровывать пояс до конца. Это сделало образ более расслабленным. В качестве обуви Дайнеко выбрала босоножки на шпильке.

«Вчера на премьере сериала «Плохой доктор». Он, кстати, основан на реальных событиях, оттого и еще более жутко его смотреть», — рассказала Виктория.

«Красивая какая!», «Моя девочка, ты прекрасна», «Мне так нравится этот образ», «Боже, как ты прекрасна», «Вика, какие стопы красивые у тебя, в общем, ножки в целом красивые», «Виктория, ваш наряд и вы в нем просто идеальны», «Великолепный наряд», — написали поклонники Дайнеко в комментариях под фото.

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