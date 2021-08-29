«К школе готова»: Виктория Дайнеко напомнила ученицу в рубашке с воротником «Клодин» и расклешенной юбке

Певица Виктория Дайнеко отметилась в рубашке с широким воротничком и юбке с баской на презентации духов люксового бренда. Фотографией с мероприятия артистка поделилась на личной странице в Instagram.

Дайнеко выбрала небесно-голубую рубашку, которую заправила в расклешенную юбку черного цвета с завышенной талией. Дайнеко взяла небольшую прядь волос и собрала в высокий хвост. Остальную копну волос артистка оставила распущенной.

В качестве аксессуаров Дайнеко использовала черную сумочку Dior, а на ноги надела босоножки на тонком каблуке.

«Красивейший вечер вчера был в честь запуска нового аромата Miss Dior», — написала Виктория в своем микроблоге.

«Как мне нравится твой образ», «Светишься», «Как цветочек», «К школе готова, красотка!», «Виктория, Вы вся светитесь. Пожалуйста, сияйте дальше!», «Королева Виктория, Ваше Величество, Вы очень красивая и стильная», «Виктория в Стране чудес», — написали восторженные поклонники Виктории.

К слову, модный воротник «Клодин» выбирает не только Дайнеко. Ранее такой аксессуар использовали для своих образов телеведущая Ольга Бузова, актриса Лиза Арзамасова и исполнительница Алла Пугачева.

Напомним, ранее Виктория Дайнеко прогулялась по Москве с сумкой за 1,7 миллиона рублей. Артистка похвасталась аксессуаром Hermes Birkin красного цвета.

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