«Адрианочка не в восторге»: Ханна запечатлела дочь в День знаний

Девочка показала, что не очень рада новому событию.

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Ханны появилась фотография дочери артистки. Примечательно, что малышка Адриана состроила недовольную гримасу.

К слову, пока многие дети знаменитостей первый раз пошли в школу, дочь Ханны впервые посетила детский сад. Малышка в красном джемпере на пуговичках, белоснежной блузке с отложным воротничком и серой юбочке в складку позировала для мамы. Ханна дополнила осенний аутфит дочери кипенно-белыми колготками и кедами. На голове Адрианы красовались два хвостика с бело-синими бантиками.

«Вот такое у нас первое сентября. Пусть это домашнее памятное фото будет тут. Оно точно заслуживает ленты. Всех мамуль и папуль с праздником», — поздравила Ханна.

«Такая взрослая тут», «Какая же она сладкая», «Какая она милаха», «Боже мой, вот это мимика», «Что-то Адрианочка не в восторге тут», «На маму похожа», — оценили внешний облик Адрианы поклонники ее мамы.

Напомним, недавно Ханна вместе с мужем и дочерью посетила Диснейленд. Артистка показала, какие аксессуары она приобрела для себя и своей девочки в парке развлечений.

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