Ханна похвасталась новой сумочкой Hermes стоимостью более миллиона

Артистка скупает практически все, что видит в бутиках Парижа.

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Ханны появилась запись, в которой знаменитость продемонстрировала одну из самых дорогих сумок своего гардероба.

Напомним, в последнее время артистка отдыхает вместе с мужем и дочерью в Париже. Шоумен Пашу привез своих любимых девочек в столицу Франции не только для того, чтобы посмотреть Эйфелеву башню, но и потратить кругленькую сумму на красивые платья и сумочки. Собственно, этим Ханна и занималась почти весь отпуск.

Скоро певице снова придется возвращаться домой в Москву. И Ханна не представляет, как повезет с собой огромные пакеты из модных бутиков. Поскольку их оказалось больше десятка. Самый ценный подарок Ханна показала поклонникам, предварительно выдержав интригу.

«Обожаю смотреть распаковку, а вы? Как вам цвет?», — написала артистка под роликом, в котором показывала обновку.

К слову, Ханна так долго открывала коробочку модного бренда Hermes, что заставила поклонников томиться в ожидании. Когда же певица наконец распаковала подарок от мужа, можно было увидеть розовенькую сумочку с серыми вставками.

Фанаты Ханны остались в восторге от яркой сумки. Кстати, цена на такие сумки начинается от одного миллиона рублей.

«Она такая миленькая!», «Вау! Какая красота!», «Как же хочется такую!», — написали поклонники Ханны в комментариях под роликом.

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