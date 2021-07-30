«Получится не у всех»: Ханна смогла скомбинировать несколько трендов сразу

Исполнительница Ханна разместила на своей странице в Instagram свежее фото из отпуска с семьей. Примечательно, что аутфит знаменитости пришелся по вкусу эксперту портала Teleprogramma.pro.

Стилист Марина Корабель отметила, что комбинация спортивной одежды и более элегантных аксессуаров Ханны отлично смотрится на артистке. Отметим, что для прогулки по Парижу жена шоумена Пашу выбрала спортивную кофту на замке, шорты-велосипедки и разноцветные кроссовки. Также Ханна повязала на голову пестрый платок, надела очки с белоснежной оправой. А завершила образ певицы массивная черная сумка с золотой цепью. К слову, именно она вызвала небольшой нюанс в луке Ханны.

«Динамичная и эмоциональная картинка, где Ханна за один аутфит демонстрирует сразу несколько трендов. Это платок, повязанный на голову как бандана, олимпийка, велосипедки, яркие кроссовки, очки в белой оправе и сумка с массивной цепью. Весь образ выглядит очень гармонично. Здесь стоит отдать должное, что сочетать сразу столько много трендов получается не у всех. Единственное, что выбивается из общей целостности, — это сумка с массивной цепью, а вернее даже сам декор в виде цепи. А во всем остальном все прекрасно!» — заявила Корабель.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.

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