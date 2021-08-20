«Приключение Адрианы в Disney Land»: Ханна показала кадры роскошного семейного отдыха

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Ханны появился фотоотчет семейного путешествия знаменитости в Диснейленде.

Певица в ярко-красной толстовке оверсайзного кроя с изображением Микки-Мауса, телесных велосипедках и в разноцветных кроссовках закинула на спину рюкзак опять-таки с рисунком говорящей мышки из мультфильма Уолт Диснея. На голове Ханны был ободок с машинными ушками. Точно такой же аксессуар использовала в своем образе маленькая дочка певицы — Адриана.

Светловолосая красавица сидела верхом на папе. Музыкальный продюсер Пашу в светлой рубашке и брюках широко улыбался и держал на плечах дочь в ярко-розовой толстовке.

«Как началось и как закончилось приключение Адрианы в Disney Land», — подписала серию фотографий артистка.

На кадрах видно, как на старте мини-путешествия Адриана весела и полна энергии. А вот на последнем фото малышка хоть и выглядела довольной, но все же уставшей.

«Такие красивые и счастливые», «Все фотки настолько милые», «Какие вы прелестные», «Какая же малышка сладкая», «Ваша девочка — просто прелесть», «Малышка — просто маленькое чудо», «На последней: энерджайзер прилег на зарядку», — написали восхищенные поклонники семьи Пашу и Ханны в комментариях под снимками.

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