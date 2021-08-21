Дерзкая штучка: Клава Кока в платье с прозрачным корсетом и юбкой-пачкой зажгла на «Новой волне»

Музыкальный фестиваль проходит в Сочи с 19 по 25 августа.

В течение целой недели августа в Сочи будет проходить музыкальный фестиваль «Новая волна». Каждый день в рамках события звезды эстрады будут не только радовать публику своим присутствием, но и выступать с творческими вечерами. И накануне перед поклонниками выступил Дима Билан, которого поддержали многие коллеги по цеху.

Клава Кока исполнила с Димой Биланом песню «Держи». Любимица молодежи появилась на сцене в мини-платье с прозрачным корсетом и пышной юбкой-пачкой.

Звезда во второй день фестиваля решила сыграть на контрасте – если на открытии она блистала в белом бальном наряде, то сейчас это был дерзкий черный аутфит.

Певица Клава Кока, напомним, в июле отметила 25-летний юбилей. К этому событию красотка подарила себе роскошный автомобиль за более чем десятимиллионную стоимость, а также главную обложку журнала Playboy.

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