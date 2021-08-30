Клава Кока похвасталась новенькими джоггерами Louis vuitton и сумочкой Philipp Plein

В одной из последних публикаций личного микроблога певицы Клавы Коки появился снимок знаменитости из Лос-Анджелеса. Примечательно, что исполнительница позировала на улице «города ангелов» в одежде дорогих брендов.

Клава отдала предпочтение джоггерам кипенно-белого цвета с разноцветным принтом модного дома Louis vuitton. Ранее спортивными брюками с защипами на манжетах похвасталась Ирина Хакамада.

Бывшая возлюбленная блогера Димы Гордея дополнила люксовые штаны кроп-топом из белоснежной ткани и кроссовками такого же цвета. В качестве аксессуаров Клава Кока выбрала прямоугольную сумочку Philipp Plein на серебристой цепочке.

«Завтра последний день лета. Не хочу холод. Хочу, чтобы лето не кончалось! Это мое любимое время года, а ваше?», — призналась Кока.

«Ты такая солнечная», «Клав, какая же ты прекрасная», «Такие фотки солнечные!», «Клав, ну ты же нас согреешь вместо солнышка?», «Какая ты красивая», «Клава, какая ты красотка, обожаю тебя», «Вы бесподобны! Вы для меня пример целеустремленности!», «Обожаю лето так же, как и тебя», — написали фолловеры Клавы в комментариях под фото.

Напомним, недавно Клава Кока выступила на дне города в Нижнем Новгороде. Для концерта артистка подобрала модную куртку из денима, разрисованную под граффити.

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