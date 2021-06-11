Струящаяся ткань: дочь покойной Юлии Началовой предстала в Сочи в красном платье в пол

Четырнадцатилетняя дочка покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина, очевидно, унаследовала красоту и талант своей безвременно ушедшей из жизни мамы.

Из маленькой хорошенькой девочки Вера превращается в очаровательную утонченную девушку, покоряющую поклонников своим актерским дарованием и неподражаемым вокалом.

В первые дни лета Вера Алдонина приняла участие в Международном фестивале-конкурсе «Золотое сечение» в Сочи, став обладательницей его Гран-при в номинации «Эстрадный вокал».

Веру на конкурсе сопровождала ее бабушка, мама Юлии Началовой Таисия Николаевна. В сторис Instagram женщина поделилась снимком, на котором запечатлена вместе с внучкой.

Вера Алдонина облачена в красивое платье из струящейся ткани, подол которого ниспадает, создавая ощущение легкости и воздушности. Наряд алого оттенка с абстрактным принтом очень идет шатенке Верочке.

Стоит отметить, что дочь покойной Юлии Началовой весь этот год была в центре внимания. Девочка принимала участие в разных проектах, одерживая победу. Она также появлялась на телевидении в программе «Модный приговор», где исполнила хит своей мамы «Герой не моего романа».

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