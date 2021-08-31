Выпускница с каре: Бузова показала фото, на котором запечатлена со своим первым парнем

Телеведущая разоткровенничалась с подписчиками. Она рассказала про свою школьную любовь. Оказалось, что до Романа Третьякова ее сердце покорил другой мужчина.

Ольга Бузова уже в 18 лет была участницей шоу «Дом-2». Несколько лет зрители следили за тем, как она пыталась строить отношения, а потом жила в VIP-домике с Романом Третьяковым. Однако их роман так и не завершился свадьбой. А блондинка стала ведущей проекта. Ольга пережила развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, а в этом году она рассталась с блогером Давой.

Пока Бузова предпочитает ничего не рассказывать о личной жизни. Она много путешествует и работает. При этом телеведущая мечтает о крепкой семье и детях. Накануне она подсчитала, сколько тратит денег в месяц, и отметила, что является завидной невестой. А теперь, по просьбе фанатов, Ольга показала архивный кадр, на котором запечатлена со своим самым первым парнем. Тогда она оканчивала школу.

«Ловите мегаэксклюзив», — предупредила звезда. «Это Леша! Самый красивый и завидный парень в школе. У нас были школьные отношения, поцелуи у подъезда и совместный выпускной. Это был официально мой первый парень, но не первая любовь. До сих пор с теплом вспоминаю его и наши старшие классы. Я была „бэшкой“, он — „вэшкой“. Фото сделано у школы после награждения и перед выпускным. В 2018 году очень хотела его найти, чтобы спустя столько времени встретиться, но даже Андрей Малахов не смог этого сделать. Если вы знаете Алексей Крупицу, как он, где он. Напишите, пожалуйста, моей команде», — рассказала Ольга.

Поклонники отметили, что артистка была очень стройной и носила модную прическу. При этом лицо ее избранника разглядели не все.

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