В 2021 году «Евровидение» охватило большую аудиторию, чем в 2019-м

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» похвастались своими результатами после концерта 2021 года. Причем его итоговые цифры сравнили не с предыдущим годом, когда живое шоу было отменено из-за пандемии, а с 2019-м, когда запретов и ограничений еще не было. И статистика показала рост: трансляцию мероприятия зрители смотрели активнее, чем до коронавируса.

В целом, масштабное музыкальное событие 2021 года собрало 183 миллиона зрителей в 36 странах. При этом у финала 65-го «Евровидения» доля телеаудитории оказалась в среднем на 4 процентных пункта выше, чем в 2019 году. А среди молодежной аудитории (от 15 до 24 лет) она выросла на 7 процентных пунктов. Особенно хорошие цифры по сравнению с предыдущими годами продемонстрировали страны-лидеры песенного соревнования Италия и Франция, а также страна-организатор Нидерланды.

Официальный YouTube-канал конкурса за неделю собрал 50,6 миллиона уникальных зрителей из 234 стран, что на 28% больше, чем в 2019 году.

«Мы очень рады видеть, что зрители снова приветствовали «Евровидение» в таком огромном количестве, и очень гордимся тем, что собрали у экранов миллионы людей в то время, когда так многие с нас все еще разделены, — говорит исполнительный супервайзер конкурса Мартин Остердаль. — Даже в его 65-летие влияние «Евровидения» больше, чем когда-либо».

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