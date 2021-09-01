«Пошли во 2-й класс»: Галкин заснял двойняшек Лизу и Гарри в школьной форме на линейке

Максим Галкин и Алла Пугачева в скором времени отметят 8-летие своих дете: Лизы и Гарри. Двойняшек для пары родила суррогатная мать. С малых лет родители окружили их заботой, а также еще дома дети стали получать образование. Они знаю несколько языков, включая французский и английский, а также играют на фортепиано и умеют плавать. В прошлом году Примадонна со слезами проводила их в первый класс.

А вот в этом году после насыщенного лета супруги уже с улыбкой отвели двойняшек в школу — Первая Московская гимназия. Она находится недалеко от их семейного замка в деревне Грязь. Алла Борисовна на этот раз надела черный наряд, шляпку и светлый дождевик. А вот Галкин был в белоснежной куртке и брюках. Компанию детям составила внучка Примадонны Клавдия Земцова. Обычно она учится в Нью-Йорке, но Кристина Орбакайте позаботилась о том, чтобы она могла учится и в России. Девочка была в джинсах и толстовке.

Родители запечатлели Лизу и Гарри на школьной линейке. Сын пары был в костюме с пиджаком, на котором нашит герб школы. Его сестра предстала в блузке с бантиком, мини-юбке плиссе и жакете. Она покрасовалась в двумя косичками и бантами.

«С 1 сентября вас, дорогие друзья! Гарик с Лизой пошли во 2-й класс», — написал Максим в соцсети.

Поклонники восхитились малышами. Многие одарили комплиментами родителей и их детей. «Ура! Красавчики», «Первый раз во второй класс! Поздравляю! Нарядные, красивые!», «Вот как подросли Лиза и Гарик», «Клава такая милая», «Ученики, поколение таланта», «Подстать родителям, стильные», — прокомментировали пост подписчики.

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