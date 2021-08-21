«Какая красота!»: Навка показала, как старший сын Пескова поздравил младшую сестру

Фигуристка решила отметить день рождения дочки на курорте. Девочка с утра получила поздравления от родных.

Татьяна Навка привыкла много работать, но у нее на первом месте остается семья. Фигуристка уже длительное время счастлива в браке с Дмитрием Песковым. У них подрастает дочка Надежда, которая пошла по стопам мамы и занимается фигурным катанием. Также от первого брака у спортсменки есть старшая дочка Саша Жулина. У Пескова от прошлых отношений подрастают: Николай, Мик и Дени, а также дочка Елизавета.

Супруги любят проводить время с наследниками. Обычно они собираются все вместе, когда ездят отдыхать. Этим летом Навка с дочками приехала в Грецию. Она несколько недель наслаждается летними дня на Санторини. С ней проводит время и мама Раиса Анатольевна. 21 августа маленькая Надежда отмечает день рождения. С самого утра ее стали поздравлять родные. Девочка была облачена в футболку с пайетками и полосатую юбку-солнце.

Татьяна запечатлела, как именинница болтает по телефону с братом и хвастается букетами цветов, которые ей прислали.

«Нормально! Кстати, Ник! Посмотри!» — сказала Надя. «Какая красота!» — восхитилась Навка. «Первые поздравления после папы от старшего брата», — добавила она.

Друзья и коллеги тоже поздравили девочку с семилетием. Многие отметили, что она растет копией папы. «Прекрасного ангела, Наденьку с днем рождения! Пусть все мечты сбываются», «Надюшу, умницу и красавицу!», «С днем рождения вашу принцессу. Пусть она будет счастлива!», «Копия папа, такая красотка», «Нежная девочка», «Дружба и гармония — самое важное в семье», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также: