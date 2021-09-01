Косы ниже пояса: Проскурякова подловила подросшую дочку в мятных лосинах за общением с другом

Юлия Проскурякова запечатлела подросшую дочь от Игоря Николаева за поеданием десерта с другом. Вероника была облачена в мятные лосины и такого же цвета кеды, а также белую футболку с принтом в тон брюкам.

«Лука и Вероника в последний летний денек кушают пряники и играют на детской площадке, а мы уже грустим по лету. С 1 сентября!» — написала Юлия Проскурякова в личном блоге.

Многие фолловеры артистки заметили, что ее наследница повзрослела, а волосы девочки заметно отросли.

«Классная девчулька! Красоточка!», «Хорошие детки», «Красивые ребята», «Какие волосы у Ники выросли! Настоящая Рапунцель!», «Вероничка совсем взрослой становится», «Как Вероника выросла за лето!» — написали фолловеры в комментариях.

Отметим, что Веронике Николаевой в октябре исполнится уже шесть лет. Это младшая дочь Игоря Николаева. Старшая наследница Юлия живет в Майами, она обладает многогранным талантом – работает врачом, пишет песни. Маленькая Ника тоже начинает сочинять стихи и музыку и мечтает о карьере артистки.

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