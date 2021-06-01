Стильный деним: Пелагея в алом платье в пол с воланами и корсетом позировала на набережной

Певица в ярком образе предстала в Центральном парке имени Горького. Она порадовала публику не только своим выступлением, но и красочным нарядом.

Пелагея вместе со своей группой исполняет русские народные песни и романы. Не удивительно, что большинство ее сценических костюмов состоят из платьев с узорами и кокошников. Но в обычной жизни она одевается более сдержанно и элегантно. Ее можно увидеть как в брючном костюме, так и мини-платье. А после развода с Иваном Телегиным она стала чаще выбирать наряды, подчеркивающие достоинство ее фигуры.

В последнее время Пелагея все чаще появляется на публике. Она часто сидит в кресле жюри в проекте КВН и ездит на съемки других передачах. А 1 июня певицы отправилась в Парк Горького, чтобы выступить в День защиты детей. На побережье у реки девушка устроила фотосессию. Она предстала в алом платье в пол с воланами и джинсовым корсетом. Образ дополняли куртка из денима и ободок в тон наряду. С помощью корсета артистка подчеркнула свою тонкую талию.

Пелагея порадовала публику своим выступлением и ярким образом. «Красавица наша любимая», «Поль, ну невероятна же!», «Как же вы светитесь в последнее время», «Роскошная, лучистая и очень голос хорош!!», «Ах, какая девушка! Ах, как платье хорошо сидит!», «Пелагея такая счастливая!», «Настоящая русская красавица!!! Платье — суперское!» — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что артистка растит дочку Таисию. Все свободное время она проводит с четырехлетней наследницей.

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