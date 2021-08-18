«Эти грязные»: Кудрявцева засняла, как трехлетняя дочка в полосатых лосинах моет машину

Телеведущая провела день с наследницей. Она застала, как Мария Макарова занимается домашними делами.

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих в стране. Она не раз вела «Новую волну», а также другие мероприятия. Также блондинка является ведущей передач «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». В этом году она отпраздновала 50-летие.

Теперь Кудрявцева вернулась к работе. Несколько дней она провела на съемках, а вот 18 августа, перед очередной поездкой, звезда провела время с дочкой Марией. Девочке недавно исполнилось три года. Она занимается балетом, а также ходит на «развивашки». Телеведущая часто наряжает ее в пышные платья. На этот раз девочка была облачена в полосатые лосины и футболку с принтом. Она взяла тряпку и мыла игрушечную машину, которую ей подарил папа.

Мария переживала, когда одна из деталей стала плохо держаться.

«Да нет, это не сломалось, а чтобы она спортивной была. Вот так поставим обратно. Ну давай, мой!» — пояснила Лера. «Опять сломаю, если буду трогать. Эти грязные», — стала приговаривать кроха. «Ну все, сейчас на чистой машине поедешь», — заметила телеведущая. «Все, готово!» — согласилась девочка.

Для ребенка даже открыли большие ворота. Мария вместе с куклой села в машину и отправилась кататься по поселку. Она уже давно научилась ее водить.

Позже малышка также показала маме, как научилась рисовать на планшете. Она изобразила свою фантазию.

«Это что?» — уточнила Кудрявцева. «Бяка закаляка? Страшный!» — отметила она.

Девочка также показала, как с помощью кнопки рисунок исчезает. Она заверила, что изображение «убежало». Поклонники восхитились хозяйственной Марией. Многие одарили ее комплиментами.

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