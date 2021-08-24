«Ушла в закат»: Кудрявцева в струящихся брюках палаццо затмила Долину на «Новой волне»

Лера Кудрявцева в этом году приехала на «Новую волну» в Сочи. Из-за пандемии в прошлом году мероприятие не состоялось. Однако на этот раз Игорь Крутой организовал конкурс для молодых исполнителей, несмотря на множество ограничений. 19 августа стартовал первый концерт. Филипп Киркоров, Дима Билан, Сергей Лазарев, София Ротару и другие звезды порадовали публику своими выступлениями.

Кудрявцева стала ведущей концертов вместе с Андреем Малаховым. Но накануне состоялся творческий вечер Николая Баскова. Его поздравляли с приближающимся юбилеем. На сцене пела Ани Лорак, а также Валерия и Лариса Долина. А вот ближе к ночи состоялась вечеринка, на котором артисты смогли повеселиться. Кудрявцева в этот день отдыхала, но пришла на праздник в шелковом костюме с брюками палаццо.

50-летняя телеведущая стала танцевать, когда заиграла песня «Летящей походкой». Компанию ей составила Долина, которая не пропускает вечеринок в Сочи в этом году. Она тоже выбрала струящиеся брюки палаццо, которые сочетала с рубашкой. Две блондинки показали класс на танцполе.

«Все. Ушла в закат», — объявила Лера.

В этот вечер они уделили внимание Баскову, а также другие звездам. Поклонники восхитились тем, как умеют веселиться Кудрявцева и Долина. Некоторые посчитали, что ведущая «Секрета на миллион» затмила на дискотеке Ларису Александровну. «Лера прям отвела душу», «Классно, девочки-зажигалочки», «Ох, а танцы то какие», «Лера зажгла», «Как классно выглядите обе», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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