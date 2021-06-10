«Таким «черпаком» я был в 1985 году»: Егор Кончаловский показал, как выглядел в 19 лет

Режиссер с 1984 по 1986 год проходил срочную службу в кавалерийском полку при киностудии «Мосфильм».

Режиссер Егор Кончаловский в Instagram поделился уникальным кадром из прошлого. На снимке он запечатлен в возрасте девятнадцати лет. Тогда он проходил срочную службу в Советской армии. Служил в кавалерийском полку при киностудии «Мосфильм».

«Таким «черпаком» я был в 1985 году. Отдельный 11-й кавалерийский полк». Егор Кончаловский

«Какой классный и солнечный. Наверное, молодых гоняли за водой», «Как молоды вы были. А молодость всегда в душе живет», «Красавец. Настоящий казак», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Егор Кончаловский — сын режиссера Андрея Кончаловского. Он на протяжении почти двадцати лет состоял в гражданском браке с актрисой Любовью Толкалиной. Сейчас Кончаловский женат на юристе Марии Леоновой. Она на 18 лет его моложе, что не помешало им создать крепкую семью. От актрисы у него уже взрослая дочь Мария, а от нынешней супруги — сын Тимур. Мальчику четыре годика.

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