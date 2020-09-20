Эльфийский сценарий и вышивка жемчугом: как прошла свадьба дочери Любови Толкалиной

На прошлой неделе 19-летняя Мария Кончаловская вышла замуж за 27-летнего Никиту Кузьмина. Дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной сама придумала сценарий своей камерной свадьбы. Журнал «Телепрограмма» рассказывает историю любви наследницы известной фамилии.

«Конечно, было бы здорово встретиться здесь в субботу в два часа, но дети решили, что это будет понедельник в десять утра», — смеялась на пороге Грибоедовского загса Толкалина. Она приехала на торжество первой, вскоре появились папа невесты Егор Кончаловский со своей мамой Натальей Аринбасаровой. В загсе собрались родня и самые близкие друзья жениха и невесты.

К торжественному дню Мария сама придумала и сшила платье, что совершенно немыслимо по нынешним временам: «Вручную, потому что нет машинки». Рукодельница смастерила и фату, собственноручно украсив ее бисером и жемчугом. Сама невеста написала и сценарий свадьбы, назвав ее «эльфийской». Сразу после того как молодые обменялись кольцами, друзья Любови Толкалиной во дворе загса устроили молодым мини-концерт.

Новоиспеченная теща не только постоянно утирала слезы счастья, но еще и успела поймать букет невесты. Кажется, Толкалина и не стремилась опередить подружек невесты, а просто стояла во дворе загса и вытянула руку… После расставания с женихом-англичанином новые серьезные отношения Толкалиной придутся весьма кстати.

Вот отец ее единственной дочери, 54-летний Егор Кончаловский, женат и во второй раз стал отцом. Отношения у экс-супругов отличные. Толкалина и с бывшей свекровью Натальей Аринбасаровой дружит — они вместе не сдерживали слез, когда их Машу объявили женой Никиты. Фамилию невеста оставила девичью — Мария просит себя называть Михалковой-Кончаловской.

На выходе из загса молодых осыпали лепестками — невеста с женихом закупили их в достатке. А Маша угостила всех гостей на прощание пирожными из полезных ингредиентов — она их тоже сама напекла. После регистрации брака все разъехались по делам — на работу и учебу, а вечером собрались на праздничный ужин в ресторане «Репин». Молодожены зачитали клятвы верности, чем опять довели до слез родителей. Вместо свадебного торта, кстати, были «правильные» маффины.

Самостоятельная и скромная

Избранник Маши родом из Калининграда. Никита Кузьмин по специальности финансовый менеджер, он занимается онлайн-образованием в сфере информационных технологий, его компания готовит людей к новым профессиям. Благодаря пандемии бизнес получил еще больше клиентов, ну и прибыли соответственно. Кузьмин помог избраннице запустить свой онлайн-проект по похудению.

У молодой жены забот предостаточно: быт, бизнес, а теперь еще и учеба: Маша — первокурсница, учится графическому дизайну в МХПИ. Говорят, учебу ей оплачивает отец. Зато на свадьбу молодожены у родителей не взяли ни копейки. Папа невесты предлагал оплатить расходы, но ребята отказались — Мария считает, что стыдно пользоваться благами, заработанными родителями.

Родители невесты избранником Марии довольны, хоть он и не из их творческого круга. «Какие-то вещи в ее поведении мне, конечно, не нравятся. Например, татуировка на половину плеча, — признается ее отец Егор Кончаловский. — Не нравится то, что молодой человек старше ее на 8 лет. Но я забываю о том, что, когда мы встретились с Любой Толкалиной, ей было 18 лет, а мне 30. Несмотря ни на что, я ею доволен!»

Познакомились Никита и Мария три года назад по-киношному романтично: девушка промокла под дождем,а рыцарь ее спас, отдав свою рубашку в обмен на номер телефона… Любовь Толкалина зятя обожает — говорит, что он надежный и любящий.

Слева направо: мама жениха Татьяна, Егор Кончаловский, молодожены, Любовь Толкалина и бабушка невесты Наталья Аринбасарова. Родители выбор Маши одобрили и благословили дочь на семейную жизнь.