«Позвоните маме. Просто»: Любовь Толкалина поделилась кадром родительницы в объятиях внучки

Татьяна Федоровна уже много лет живет в глухом селе в Рязанской области.

Актриса Любовь Толкалина в Instagram поделилась кадром своей красавицы-мамы Татьяны Федоровны в объятиях внучки Марии Михалковой-Кончаловской. Родительница звезды, надо признать, находится в прекрасной форме и очень хорошо выглядит.

«Сейчас. Сию минуту. Позвоните маме. Просто». Любовь Толкалина

«Как жаль, что не дозвониться. Не опоздайте. Берегите матерей», «Очень у вас красивая мама, а дочка так просто невероятная девушка», «Я звоню своей маме 3-4 раза в неделю. Обязательно сама», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Любовь Толкалина появилась на свет в 1978 году в деревне Михайловка Рязанской области. Она по национальности наполовину мордовка. Родители актрисы в настоящее время живут в селе Савватьма Ермишинского района Рязанской области.

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