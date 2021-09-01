Единственный старый «Мерседес» продал в 2015 году: кем оказался новый возлюбленный Бородиной

Бизнесмен Эрик Авагян, которого называют «армянским ресторатором», уже несколько месяцев вместе со звездой «Дома-2».

Новый возлюбленный телеведущей Ксении Бородиной, «армянский ресторатор» Эрик Авагян, оказался очень интересной личностью. Российского паспорта у него, к примеру, нет. В Москву он перебрался шесть лет назад, поступив в РЭУ имени Плеханова на экономику и народное хозяйство.

Эрик Авагян обожает, как выяснилось, дорогие автомобили. Одна из его любимых машин — «Ламборджини» с номером 013 и одинаковыми буквами. Цена такого автомобиля стартует от 20 миллионов рублей.

Вот только машины, на которых любит ездить Авагян, записаны на других людей. Свою последнюю машину, старенький «Мерседес», он продал в 2015 году.

Сейчас у Авагяна есть три фирмы в столице. Две из них специализируются на продаже топлива. Их убытки за 2020 год составили порядка 35 миллионов рублей.

Заметим, что Эрик Авагян моложе Ксении Бородиной на девять лет. Именно с ним, по слухам, телеведущая «Дома-2» проводит все свое свободное время, сообщает «Комсомольская правда».

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