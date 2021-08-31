«Очень люблю»: Бородина в кожаных брюках и боди с шифоновыми рукавами подчеркнула фигуру

Ксения Бородина ведет шоу «Дом-2» с самого его создания. Она не скрывает, что раньше была вынуждена подрабатывать диджеем, а также носила не настоящие брендовые наряды. Но теперь телеведущая зарабатывает столько, что несколько раз в год ездит на море, облачается в люксовые наряды и балует дочек не только игрушками, но и платьями, куртками и другими вещами. С наступлением конца лета, она решила пополнить о свой гардероб.

Недавно Бородина похвасталась высокими сапогами на массивной подошве. Она зачастую облачается монохромные образы, сочетая несколько трендов. А теперь телеведущая поделилась кадрами, на которых продемонстрировала новый образ. Она позировала в черных кожаных брюках скинни и боди с шифоновыми рукавами в крапинку. Лоферы на толстой подошве украсили ее аутфит.

«В последнее время очень люблю боди. Так удобненько. Надел и пошел, ничего не вылезает. Такие рукава необычные. Вы можете под шорты, под юбки, под что угодно. Кажется что строго, но на самом деле нет. Нравится», — похвасталась она.

Поклонники восхитились нарядом Бородиной. Тем более, перед 1 сентября, многие родители находятся в поиске нарядов, чтобы пойти на школьную линейку. «Как удачно, это правда классный наряд», «Нужно не только боди», «На вас сидит идеально», «Если к боди прилагается ваша фигура, то беру», «Такая вы стройная», «Красотка, цвете после развода», «Идеальный лучок», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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