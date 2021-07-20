Отзеркалил жену: мужа Бородиной заподозрили в романе с армянской поэтессой

Пока в Сети обсуждают нового бойфренда Ксении Бородиной из Армении, Курбан Омаров активно привлекает внимание своей пока еще жены.

Телеведущая Ксения Бородина уже считает дни до официального развода. По ее подсчетам, свободной от брака с Курбаном Омаровым девушка станет 7 сентября.

Но текущий бракоразводный процесс не мешает ей наслаждаться жизнью и свободой: она много путешествует, встречается с подругами в ресторанах, посещает вечеринки, на которых ее не раз заметили в компании армянского бизнесмена Эрика Авагяна. Заговорили в Сети и о том, что именно к нему она летала в начале июля в Ереван.

Параллельно внимание поклонников семьи Бородиной приковано и к пока еще официальному мужу телеведущей — Курбану Омарову. Мужчина стал блогером и снимает влоги на YouTube, армия его фанаток только растет.

Но после снятого мини-фильма про любовь, пронзившего сердца тысяч зрительниц влога Омарова, пользователи заподозрили, что у него роман с армянской поэтессой Анной Егоян: вместе с ней он читал любовную лирику.

«Как клево! Интеллектуальная девушка, больше вам подходит!», «Хорошая армяночка. Возможно, да даже не возможно, а симпатичнее Бородиной», «Это и есть Ваша новая любовь?», «Вам нужная такая девушка», — прокомментировали увиденное некоторые подписчики под роликом.

Справедливости ради стоит признать, что мужу Бородиной за последнее время с кем только не приписывали романы. То деловой обед с Татой Блюменкранц сочли за свидание, то появление на одной вечеринке с Лерой Фрост — за интрижку. Сам мужчина никак не комментирует появление этих женщин в своей жизни.

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