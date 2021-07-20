Отзеркалил жену: мужа Бородиной заподозрили в романе с армянской поэтессой

Телеведущая Ксения Бородина уже считает дни до официального развода. По ее подсчетам, свободной от брака с Курбаном Омаровым девушка станет 7 сентября.
Но текущий бракоразводный процесс не мешает ей наслаждаться жизнью и свободой: она много путешествует, встречается с подругами в ресторанах, посещает вечеринки, на которых ее не раз заметили в компании армянского бизнесмена Эрика Авагяна. Заговорили в Сети и о том, что именно к нему она летала в начале июля в Ереван.
Параллельно внимание поклонников семьи Бородиной приковано и к пока еще официальному мужу телеведущей — Курбану Омарову. Мужчина стал блогером и снимает влоги на YouTube, армия его фанаток только растет.
Но после снятого мини-фильма про любовь, пронзившего сердца тысяч зрительниц влога Омарова, пользователи заподозрили, что у него роман с армянской поэтессой Анной Егоян: вместе с ней он читал любовную лирику.
«Как клево! Интеллектуальная девушка, больше вам подходит!», «Хорошая армяночка. Возможно, да даже не возможно, а симпатичнее Бородиной», «Это и есть Ваша новая любовь?», «Вам нужная такая девушка», — прокомментировали увиденное некоторые подписчики под роликом.
Справедливости ради стоит признать, что мужу Бородиной за последнее время с кем только не приписывали романы. То деловой обед с Татой Блюменкранц сочли за свидание, то появление на одной вечеринке с Лерой Фрост — за интрижку. Сам мужчина никак не комментирует появление этих женщин в своей жизни.