Ксения Бородина снова засветилась на одной вечеринке с предполагаемым новым бойфрендом

Телеведущая вернулась из отпуска и сразу же, как с корабля на бал, поспешила на день рождения.

Ведущая реалити-шоу о любви «Дом-2» Ксения Бородина не смогла сохранить брак со вторым мужем Курбаном Омаровым и подала на развод. Уже месяц пока еще муж и жена живут порознь и не общаются, хотя друг от друга в соцсетях еще не отписались.

Курбан Омаров, отдыхая в Сочи, открыто делает все, чтобы привлечь внимание жены – и хвастается повышенным интересом к себе со стороны поклонниц, и песни поет, и лирику пронзительно читает. Кажется, мужчина готов на примирение и воссоединение. А вот Бородина, напротив, закрыта и, судя по комментариям и фразам, которые скупо бросает относительно развода, очень раздражена и даже обижена. Но по-прежнему причина развода от посторонних скрыта.

Накануне телеведущая вернулась из отпуска, который проела в Бодруме с детьми и подругами. Практически как с корабля на бал, отправилась на вечеринку по случаю дня рождения музыканта Hammali, настоящее имя которого — Александр Алиев. И, судя по публикациям друзей, компанию ей составил Эрик Авагян, с которым девушке приписывают роман. В открытую фотографироваться друг с другом молодые люди не стали, но подруга телеведущей Инесса Шевчук показала и Ксению Бородину, и Эрика Авагяна у себя в микроблоге.

О том, что у Бородиной роман с армянским ресторатором, заговорили в Сети после того, как девушка прилетела в Ереван и отдыхала на концерте местного исполнителя в компании с Эриком Авагяном.

Смотрите также