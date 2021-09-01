«Серьезная барышня»: Долина показала единственную внучку-школьницу

В День знаний многие селебрити отправили своих детей и внуков в школу. Среди них и Лариса Долина, чья внучка Саша в этом году пошла в четвертый класс. Снимком наследницы артистка поделилась в своем Instagram.

«Вот такая у нас серьезная барышня в школу собралась… Даже не верится, что уже в 4-й класс. Как же быстро летит время. Пусть всем нашим детям учеба будет только в радость, чтобы школу они всегда вспоминали добрым словом. Вперед!» — написала Долина.

Напомним, Саша — единственная внучка Ларисы Александровны. Ее певице подарила дочь Ангелина, которая родилась в первом браке Долиной с Миончинским. Уже несколько лет подряд «королева джаза» запрещает ему общаться с дочкой и внучкой.

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