Какая есть: Долина после обвинений в фотошопе показала свое лицо с возрастными морщинками

65-летняя Лариса Долина в последнее время удивляет публику своим похорошевшим видом. Народная артистка сбросила 21 килограмм благодаря специальной методике, которую разработали для нее диетологи в клинике, куда она обратилась.

Кроме того, звезда явно стала работать со стилистами, блистая самыми современными и модными нарядами и прическами. Некоторые поклонники настолько оказались очарованы ее внешним видом, что стали обвинять Долину в излишней привязанности к фотошопу. Уж больно она молодо и красиво выглядит, что поверить в это трудно. Но певица упорно твердила – это старания диетологов, ее, стилистов и правильный свет, который может из снимка сотворить настоящее чудо.

И вот звезда решила показать свое лицо таким, какое оно есть без профессионального света – с мимическими и возрастными морщинками на лбу и вокруг глаз. Судя по всему, артистка умеет принимать себя в любом виде, и без эффектов в том числе.

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