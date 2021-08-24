Модные прически, стройные ноги: Долина показала, как выглядела в молодости вместе с Ротару

Лариса Долина в этом году не перестает удивлять поклонников. Она смогла феноменально похудеть. Теперь артистка без стеснения носит мини-юбки и короткие платья. Она зачастую отдает предпочтение молодежному стилю. Певица успевает посещать разные мероприятия преподавать в вузе и записывать новые песни. Этим летом она побывала на «Новой волне» в Сочи. Там также впервые за долгое время выступила София Ротару.

После этого Долина решила поделиться своим любимым снимком, на котором она запечатлена с Софией Михайловной в молодости. Певица предстала в кадре в с каре и в атласном платье с асимметричной юбкой. У нее был яркий макияж с акцентом на губы, а наряд подчеркнул ее стройные ноги. Ротару в то время носила длинные волосы черного цвета, а ее кожа была белее мела. Она позировала в черном мерцающем платье.

«Фото старинное, но очень мною любимое. Софию Ротару люблю давно и навсегда. Соня — уникальная, талантливая и неповторимая! Энергетика, добро, тепло, отношение к профессии и к людям, вообще, всегда вызывали у меня особое отношение к этой Великой Женщине! Сегодня день рождения отмечает сын Софии, мой любимый мальчик, выросший на моих глазах Русла. Руслан всегда был и остается Сониной опорой и защитой! Русланчик, с днюхой тебя, дорогой!» — написала звезда.

Поклонники были удивлены. Многие отметили, что Ротару с годами только похорошела. Другие заметили, что Долина и в юности выглядела стильно. «Фото где-то конец 90-х. Я помню Софию в этом наряде в одном из концертов того времени», «Как трогательно и по-настоящему!», «Такие классные», «Красотки», «Вот над вами время не властно», «Софию тут не узнать», — прокомментировали пост подписчики.

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