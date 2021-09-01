«Не иду на компромиссы»: Галибин объяснил, почему лишился должности худрука в Театре Станиславского

Как отметил актер, иногда он страдает из-за своих черт характера.

Актер Александр Галибин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему потерял должность художественного руководителя в Московском государственном театре имени Станиславского.

«Меня не сняли на самом деле с должности, как писали. У меня кончился трудовой договор. Его не продлили в силу разных обстоятельств. Я очень благодарен судьбе, что в моей жизни был этот театр. Трудовой договор не был расторгнут раньше срока». Александр Галибин

Как отметил Галибин, к некоторым вещам он относится непросто. «Я не иду на компромиссы. Иногда от этого страдаю. Мне бы хотелось продолжать работать в театре. Мне нравилось там творить и ставить. Из любой острой ситуации я выходил всегда с честью. И я этим горжусь», — заявил актер.

Напомним, что Александр Галибин был назначен на должность худрука в Театр Станиславского в 2008 году. Покинул культурное учреждение он спустя три года.

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