«Люди не могут жить на две страны»: Галибин рассказал о браке с немкой, которая старше на девять лет

Как отметил актер, они были вместе шесть лет.

Актер Александр Галибин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем втором браке с переводчиком и писателем Рут Винекер. Она немка по национальности. Старше его на девять лет.

«Она занималась русским театром. Писала книги. Была переводчицей. Очень талантливая и образованная женщина. Мы жили в начале в Германии, а потом переехали в Россию. Это были непростые девяностые годы. Честно скажу, что мы тогда не бедствовали. Я многого научился, живя с ней за границей. Прежде всего собранности и локальности». Александр Галибин

Как отметил Галибин, вместе с немкой они были шесть лет. «Ее дочки, к сожалению, не стали мне родными. У них другой менталитет. Они европейки. Хотя мы и доверяли друг другу. Люди не могут жить на две страны. Это тяжело. Стало ясно, что я не переду на Запад. Я человек своей страны и своей эпохи. Конфликт переезда был серьезным. Я ушел в никуда. Жил долгое время на съемной квартире», — заявил актер.

Напомним, что у Рут Винекер три дочери от предыдущих отношений. С Александром Галибиным общих детей у них не появилось.

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