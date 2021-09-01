«Я отношусь к этому решению с уважением»: Галибин высказался о приглашении Бузовой во МХАТ

По словам актера, это право художественного руководителя приглашать тех или иных звезд на роли.

Актер Александр Галибин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказался о приглашении певицы и телеведущей Ольги Бузовой во МХАТ имени Горького на одну из ролей в спектакль «Чудесный грузин».

«Любой художественный руководитель вправе совершать поступки, которые он считает важными для театра и своей позиции художественного руководителя. Эдуард Бояков — мой товарищ, я его уважаю. Он делает огромную работу в театре. Театр при нем расцвел». Александр Галибин

Как отметил Александр Галибин, вопрос, какими способами Эдуард Бояков делает МХАТ известным — это его личное понимание ситуации. «Это его право. Он этим правом пользуется. Вот и все. Я отношусь к этому решению с уважением», — заявил Александр Галибин.

Напомним, что Ольга Бузова в ноябре снова выйдет на сцену МХАТа имени Горького. Постановку с ее участием перенесли с сентября на ноябрь.

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