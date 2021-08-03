«Единственная, невозможная и прекрасная!»: Богомолов показал дочь с голубыми волосами

Анне Богомоловой в этом году исполнится 11 лет.

Театральный режиссер и муж светской львицы Ксении Собчак, Константин Богомолов, в Instagram показал фотографию своей десятилетней дочери Анны. На кадре девочка запечатлена с короткой стрижкой и голубыми волосами.

«Вы только посмотрите, какая дочь! Единственная, невозможная и прекрасная». Константин Богомолов

«Как мило, когда мужчина с таким восхищением относится к своим детям», «Важно подростка поддерживать. Сразу видно, что она у вас папина дочка», «Очень симпатичная у вас наследница», «Чем-то она на вас похожа, а чем-то на вашу бывшую жену», — заметили в комментариях пользователи.

Напомним, что дочь у Константина Богомолова появилась на свет от актрисы Дарьи Мороз. С первой супругой режиссер официально развелся в 2018 году. Известно, что Анна учится в немецкой школе при посольстве Германии в России. Также она посещает музыкальную школу. Анна Богомолова увлекается уже на протяжении нескольких лет большим теннисом.

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