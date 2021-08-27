«Зачем мужики с такой подругой?»: Ивлеева в платье со смелым разрезом запечатлелась возле Rolls-Royce Галич

В одной из последних публикаций личного микроблога бывшей жены рэпера Элджея — Насти Ивлеевой — появилась запись, в которой знаменитость позировала в откровенном платье рядом с дорогим автомобилем ее подруги Иды Галич.

Напомним, еще недавно блогеры Ида Галич и Настя Ивлеева поссорились и перестали общаться. После рождения сына Галич Ивлеева окончательно потеряла связь с некогда самой близкой подругой. Однако после разводов подружки снова стали проводить время вместе.

Отметим, что не так давно Ида Галич похвасталась дорогой покупкой. Бывшая жена предпринимателя Алана Басиева подарила себе на 31-й день рождения автомобиль стоимостью более 30 миллионов рублей. Именно с этим «железным конем» решила запечатлеться Анастасия Ивлеева.

Популярный блогер облачилась в силуэтное платье из трикотажа с откровенным разрезом на подоле. Настя нагнулась и облокотилась на капот дорогого автомобиля. Дерзкий наряд Ивлеева дополнила ботильонами с металлическими вставками.

«Как же я рад, что они померились», «Со своей крошкой. Зачем мужики с такой подругой?», «Настюшка-опасность выходит на охоту», «Стоило-то развестись и той, и другой, как снова подругами стали. Вот она — женская дружба», «Богиня», «Какая бестия», «Можно умереть от твоей красоты», — написали поклонники эффектной блондинки в комментариях под фото.

Напомним, недавно Настя Ивлеева рассказала, как Элджей сделал ей предложение. После того, как артистка сказала заветное «да», телеведущая взяла фамилию исполнителя.

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