Рецепт салата из баклажанов и помидоров от шеф-повара
Видео
Образы на 1 Сентября для мамы школьника: советы стилиста
Видео

«Ветер перемен»: Малькова показала, как преобразилась с новым мужчиной

Многодетная мама изменила цвет волос.

«Ветер перемен»: Малькова показала, как преобразилась с новым мужчиной
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova

Светлана Малькова получила известность этой весной. Это произошло после развода с Романом Мальковым, который теперь стал мужем актрисы Анастасии Макеевой. Светлана активно развивает Instagam, где рассказывает о своей жизни в Словении, а также делится новостями, касающимися отношений с бывшим супругом. На этот раз Светлана показала, как преобразилась, покрасив волосы в пепельно-русый цвет.

«Ветер перемен», — написала Малькова.

Подписчики отметили, что ей к лицу такой оттенок.

«Очень красиво! Пусть все многодетные мамы так выглядят! Шикарная!», — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее Светлана заявляла, что у нее появился новый мужчина, а бывшего мужа она непременно пригласит на свадьбу.

Смотрите также:

Тэги

Анастасия МакееваАнастасия Макеева последние новостиАндрей МальковМакеева личная жизньРоман МальковСветлана Малькова