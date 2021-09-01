«Ветер перемен»: Малькова показала, как преобразилась с новым мужчиной

Светлана Малькова получила известность этой весной. Это произошло после развода с Романом Мальковым, который теперь стал мужем актрисы Анастасии Макеевой. Светлана активно развивает Instagam, где рассказывает о своей жизни в Словении, а также делится новостями, касающимися отношений с бывшим супругом. На этот раз Светлана показала, как преобразилась, покрасив волосы в пепельно-русый цвет.

«Ветер перемен», — написала Малькова.

Подписчики отметили, что ей к лицу такой оттенок.

«Очень красиво! Пусть все многодетные мамы так выглядят! Шикарная!», — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее Светлана заявляла, что у нее появился новый мужчина, а бывшего мужа она непременно пригласит на свадьбу.

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