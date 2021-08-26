«Стали ответственными»: Малькова рассказала, как растут дети нового мужа Макеевой

Несколько дней назад Анастасия Макеева и Роман Мальков приехали в Словению, где у актрисы – гастроли театра. Бизнесмен-строитель все это время пытается наладить контакт с бывшей женой, чтобы увидеться с детьми. Однако Светлана не показывает наследников. Но в своем Instagram она поделилась фотографиями, на которых запечатлены два ее младших сына. Мальчишки отдыхают в лагере.

«Шурик не отходит от Акима, они всегда вместе. И я могу быть уверена, что их связь и поддержка друг другу не рушимы и они смогут пронести это единство через всю жизнь. Несмотря на все трудности, парни стали настолько ответственными в такой непростой период! Стали все понимать как никогда!», — написала Малькова.

Тем временем, Светлана пытается «выбить» из Романа алименты. По ее требованиям, он должен оплатить более 300 тысяч рублей.

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