«Остановить вранье и травлю»: Мальков высказался о своем будущем с Макеевой

В ближайшее время Роман Мальков и Анастасия Макеева собираются отдохнуть на Камчатке и на Байкале. Об этом актриса сообщила в своем Instagram, который временно доверила вести администраторам. Сентябрьские спектакли она также отменила. Звезда театра чувствует недомогание в связи с последними событиями, которые касаются выяснения отношений между ее мужем и его бывшей женой. Роман Мальков в своем микроблоге также выступил с заявлением.

«Я хочу честно все решить в правовом поле! Я хочу остановить вранье и травлю, которая угрожает здоровью и жизни моей супруги! Каждый ответит в правовом поле! Сейчас эта только работа адвокатов, которые полностью собирают всю информацию! В том числе угрозы из-за границы России», — написал Мальков.

Напомним, Анастасия и Роман стали законными супругами в мае этого года. Познакомилась пара в прошлом году на даче у звезды.

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