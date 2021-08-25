Светлана Малькова озвучила сумму алиментов, которые получает от бывшего мужа

Художница Светлана Малькова в Instagram раскритиковала своего бывшего мужа, который, как она уверяет, платит ей смехотворную сумму в качестве алиментов на детей.

«Новая супруга рассказывает подписчикам о том, какой ее муж дельный бизнесмен, как он, оказывается, покупал ей строительные материалы. А букеты с цветами и вовсе доставляют вертолетом. А детей он оценил на десять тысяч рублей в месяц. На 333 рубля в день». Светлана Малькова

Как отметила Светлана Малькова, ее муж, если он действительно такой бедный, должен «встать на табуреточку» и записать видео, в котором проговорить, что его зарплата составляет 65 тысяч рублей. По ее словам, обеспечение от бывшего мужа не доходит до нее уже полгода. Малькова не понимает, почему строитель на всю страну продолжает требовать снижения алиментов.

Напомним, что Роман Мальков ради новой пассии актрисы Анастасии Макеевой бросил семью с детьми. В мае он сыграл свадьбу со звездой мюзиклов и сейчас воюет с бывшей женой за общих детей. Мальков уверяет, что экс-супруга мешает его встречам с наследниками.

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